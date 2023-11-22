Пумпянский и Гуцериев обжаловали решение Евросуда оставить против них санкции ЕС
- РИА Новости
Об этом сказано в уведомлениях о подаче исков на сайте Евросуда.
Как передаёт ТАСС, все иски были внесены в индивидуальном порядке 16 ноября.
24 октября газета Blick со ссылкой на Федеральный департамент экономики, образования и исследований Швейцарии сообщила, что пять граждан России обратились к швейцарским властям с просьбой исключить их из санкционных списков.
По данным издания, одним из них был Пумпянский.