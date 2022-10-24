Blick: пятеро россиян попросили власти Швейцарии исключить их из санкционных списков

Пятеро граждан России обратились к властям Швейцарии с просьбой исключить их из санкционных списков.

«Было подано пять заявок», — сообщила газета Blick со ссылкой на Федеральный департамент экономики, образования и исследований (DEFR).

О том, кто именно подал соответствующие заявления, власти страны не сообщили.

По данным газеты, одним из обжаловавших санкции является российский бизнесмен Александр Пумпянский.

Ранее стало известно, что Швейцария расширила список санкций в отношении России, включив в него ещё 30 физических лиц и семь организаций.

Как сообщает Федеральный совет Швейцарии, мера принята в связи с вхождением в состав России ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.