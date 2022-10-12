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Швейцария расширила список антироссийских санкций из-за присоединения новых территорий

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Швейцария расширила список санкций в отношении России, включив в него ещё 30 физических лиц и семь организаций.
Швейцария расширила список антироссийских санкций из-за присоединения новых территорий
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Федеральный совет Швейцарии, мера принята в связи с вхождением в состав России ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. 

Уточняется, что 30 физических лиц подпадают под финансовые ограничения и санкции, связанные с поездками, в то время как семь организаций — под финансовые рестрикции.

Так, данный список теперь соответствует ограничительному списку антироссийских санкций Евросоюза, отмечает совет.

В конце сентября глава МИД России Сергей Лавров в ходе переговоров с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН призвал Берн вернуться к нейтральной политике.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что санкционная политика стран Запада может привести к рецессии в мировой экономике.

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