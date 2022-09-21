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Лавров призвал Швейцарию вернуться к политике нейтрального государства

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Глава МИД России Сергей Лавров в ходе переговоров с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН призвал Берн вернуться к нейтральной политике.
Лавров призвал Швейцарию вернуться к политике нейтрального государства
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьёв LIVE».

Захарова, приведя слова Лаврова, отметила, что Швейцария отошла от политики нейтралитета.

«Российская делегация действительно обратилась к Берну с призывом вернуться к политике нейтрального государства, именно это было визитной карточкой Швейцарии на международной арене», — цитирует её ТАСС.

Ранее правительство Швейцарии заявило о полной приостановке упрощённого порядка выдачи виз для россиян.

Кроме того, Федеральный совет Швейцарии принял решение о приостановке обмена налоговой информацией с Россией.

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