Лавров призвал Швейцарию вернуться к политике нейтрального государства

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе переговоров с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН призвал Берн вернуться к нейтральной политике.

Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьёв LIVE».

Захарова, приведя слова Лаврова, отметила, что Швейцария отошла от политики нейтралитета.

«Российская делегация действительно обратилась к Берну с призывом вернуться к политике нейтрального государства, именно это было визитной карточкой Швейцарии на международной арене», — цитирует её ТАСС.

Ранее правительство Швейцарии заявило о полной приостановке упрощённого порядка выдачи виз для россиян.

Кроме того, Федеральный совет Швейцарии принял решение о приостановке обмена налоговой информацией с Россией.