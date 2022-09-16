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Швейцария полностью приостановила упрощённый порядок выдачи виз для россиян

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Правительство Швейцарии заявило о полной приостановке упрощённого порядка выдачи виз для россиян.
Швейцария полностью приостановила упрощённый порядок выдачи виз для россиян
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«На своём заседании 16 сентября 2022 года Федеральный совет полностью приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Это означает, что для граждан России вновь будет применяться обычная визовая процедура», — говорится в заявлении правительства.

С 12 сентября Евросоюз приостановил действие соглашения об упрощённом визовом режиме с Россией, которое работало с 2007 года.

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