Швейцария полностью приостановила упрощённый порядок выдачи виз для россиян

Правительство Швейцарии заявило о полной приостановке упрощённого порядка выдачи виз для россиян.

«На своём заседании 16 сентября 2022 года Федеральный совет полностью приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Это означает, что для граждан России вновь будет применяться обычная визовая процедура», — говорится в заявлении правительства.

С 12 сентября Евросоюз приостановил действие соглашения об упрощённом визовом режиме с Россией, которое работало с 2007 года.