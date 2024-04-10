Суд ЕС удовлетворил иск бизнесменов Авена и Фридмана об отмене санкций
Суд Евросоюза удовлетворил иск бизнесменов Петра Авена и Михаила Фридмана об отмене введённых в отношении них санкций.
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает РИА Новости.
В августе прошлого года Минфин Соединённых Штатов наложил санкции на предпринимателей Михаила Фридмана и Петра Авена.
В апреле 2023 года Канада включила в свои санкционные списки по России Фридмана и Авена.
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