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Жирков назвал Кассьерру лучшим игроком сезона РПЛ

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Бывший защитник «Зенита» Юрий Жирков назвал лучшего, по его мнению, игрока в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2023/24.
Жирков назвал Кассьерру лучшим игроком сезона РПЛ
  • Gettyimages.ru

«Кассьерра. Он стал лучшим бомбардиром и забил пять мячей в одном матче. Также очень хорошо провёл сезон Файзуллаев. В «Динамо» выделялся Тюкавин», — цитирует Жиркова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что нападающий «Зенита» Матео Кассьера завершил чемпионат с 21 голами и на шесть мячей опередил ближайшего преследователя в лице форварда «Динамо» Константина Тюкавина.

Ранее футболист «Зенита» стал лучшим бомбардиром РПЛ в четвёртый раз за последние пять сезонов.

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