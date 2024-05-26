Жирков назвал Кассьерру лучшим игроком сезона РПЛ
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«Кассьерра. Он стал лучшим бомбардиром и забил пять мячей в одном матче. Также очень хорошо провёл сезон Файзуллаев. В «Динамо» выделялся Тюкавин», — цитирует Жиркова «Спорт-Экспресс».
Напомним, что нападающий «Зенита» Матео Кассьера завершил чемпионат с 21 голами и на шесть мячей опередил ближайшего преследователя в лице форварда «Динамо» Константина Тюкавина.
Ранее футболист «Зенита» стал лучшим бомбардиром РПЛ в четвёртый раз за последние пять сезонов.