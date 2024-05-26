Жирков назвал Кассьерру лучшим игроком сезона РПЛ

Бывший защитник «Зенита» Юрий Жирков назвал лучшего, по его мнению, игрока в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2023/24.

«Кассьерра. Он стал лучшим бомбардиром и забил пять мячей в одном матче. Также очень хорошо провёл сезон Файзуллаев. В «Динамо» выделялся Тюкавин», — цитирует Жиркова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что нападающий «Зенита» Матео Кассьера завершил чемпионат с 21 голами и на шесть мячей опередил ближайшего преследователя в лице форварда «Динамо» Константина Тюкавина.

Ранее футболист «Зенита» стал лучшим бомбардиром РПЛ в четвёртый раз за последние пять сезонов.