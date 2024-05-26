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Инфраструктурный объект в белгородском селе получил повреждения из-за БПЛА ВСУ

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что инфраструктурный объект в белгородском селе получил повреждения из-за атаки украинского беспилотника.
Инфраструктурный объект в белгородском селе получил повреждения из-за БПЛА ВСУ
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Село Муром Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью двух дронов-камикадзе... В результате падения первого дрона с последующей детонацией повреждён инфраструктурный объект», — сообщил глава региона.

По его словам, в результате атаки никто из мирных жителей не пострадал, однако пока что без электричества остаётся сельскохозяйственное предприятие.

Также при втором взрыве во время атаки ВСУ была повреждена машина около частного дома.

Ранее сообщалось, что силы ПВО ВС России сбили за ночь 13 украинских БПЛА над Курской и Орловской областями.

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