Полузащитник «Зенита» Барриос стал самым титулованным легионером в истории РПЛ
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Теперь на счету колумбийца шесть побед в РПЛ. Таким образом, он стал самым титулованным легионером в истории лиги.
Далее в списке идут бывший нападающий «Спартака» Луис Робсон и экс-полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич, у которых по пять побед в РПЛ.
Накануне «Зенит» обыграл «Ростов» со счётом 2:1 и завоевал золотые медали РПЛ шестой раз подряд.
Это стало возможным благодаря результату матча между «Динамо» и «Краснодаром», где бело-голубые уступили со счётом 0:1.
Ранее Александр Мостовой заявил, что «Зенит» «шарахался» из-за отсутствия Малкома.