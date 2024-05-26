Полузащитник «Зенита» Барриос стал самым титулованным легионером в истории РПЛ

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос в составе команды стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/24.

Теперь на счету колумбийца шесть побед в РПЛ. Таким образом, он стал самым титулованным легионером в истории лиги.

Далее в списке идут бывший нападающий «Спартака» Луис Робсон и экс-полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич, у которых по пять побед в РПЛ.

Накануне «Зенит» обыграл «Ростов» со счётом 2:1 и завоевал золотые медали РПЛ шестой раз подряд.

Это стало возможным благодаря результату матча между «Динамо» и «Краснодаром», где бело-голубые уступили со счётом 0:1.

Ранее Александр Мостовой заявил, что «Зенит» «шарахался» из-за отсутствия Малкома.