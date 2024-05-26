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Полузащитник «Зенита» Барриос стал самым титулованным легионером в истории РПЛ

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Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос в составе команды стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/24.
Полузащитник «Зенита» Барриос стал самым титулованным легионером в истории РПЛ
  • Gettyimages.ru

Теперь на счету колумбийца шесть побед в РПЛ. Таким образом, он стал самым титулованным легионером в истории лиги.

Далее в списке идут бывший нападающий «Спартака» Луис Робсон и экс-полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич, у которых по пять побед в РПЛ.

Накануне «Зенит» обыграл «Ростов» со счётом 2:1 и завоевал золотые медали РПЛ шестой раз подряд.

Это стало возможным благодаря результату матча между «Динамо» и «Краснодаром», где бело-голубые уступили со счётом 0:1. 

Ранее Александр Мостовой заявил, что «Зенит» «шарахался» из-за отсутствия Малкома.

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