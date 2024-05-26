RT в Telegram
Подпишись

Мостовой заявил, что «Зенит» «шарахался» из-за отсутствия Малкома

Короткая ссылка
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о чемпионстве «Зенита» в сезоне-2023/24.
Мостовой заявил, что «Зенит» «шарахался» из-за отсутствия Малкома
  • РИА Новости

«Зенит» потерял Малкома, а потом и Вендела, который в начале чемпионата непонятно где был. Команда осталась без футболиста, который делал результат. Поэтому «Зенит» так и шарахался весь сезон», — цитирует Мостового «Матч ТВ».

Прошлым летом санкт-петербургский клуб продал нападающего Малкома в саудовский «Аль-Хиляль» за €60 млн.

Напомним, что «Зенит» шестой раз подряд выиграл чемпионство РПЛ. «Краснодар» завоевал серебряные медали турнира. «Динамо» заняло третье место.

Ранее сообщалось, что Матвей Сафонов является лидером по сухим матчам в РПЛ сезона-2023/24.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить