Мостовой заявил, что «Зенит» «шарахался» из-за отсутствия Малкома
- РИА Новости
«Зенит» потерял Малкома, а потом и Вендела, который в начале чемпионата непонятно где был. Команда осталась без футболиста, который делал результат. Поэтому «Зенит» так и шарахался весь сезон», — цитирует Мостового «Матч ТВ».
Прошлым летом санкт-петербургский клуб продал нападающего Малкома в саудовский «Аль-Хиляль» за €60 млн.
Напомним, что «Зенит» шестой раз подряд выиграл чемпионство РПЛ. «Краснодар» завоевал серебряные медали турнира. «Динамо» заняло третье место.
Ранее сообщалось, что Матвей Сафонов является лидером по сухим матчам в РПЛ сезона-2023/24.