Мостовой заявил, что «Зенит» «шарахался» из-за отсутствия Малкома

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о чемпионстве «Зенита» в сезоне-2023/24.

«Зенит» потерял Малкома, а потом и Вендела, который в начале чемпионата непонятно где был. Команда осталась без футболиста, который делал результат. Поэтому «Зенит» так и шарахался весь сезон», — цитирует Мостового «Матч ТВ».

Прошлым летом санкт-петербургский клуб продал нападающего Малкома в саудовский «Аль-Хиляль» за €60 млн.

Напомним, что «Зенит» шестой раз подряд выиграл чемпионство РПЛ. «Краснодар» завоевал серебряные медали турнира. «Динамо» заняло третье место.

Ранее сообщалось, что Матвей Сафонов является лидером по сухим матчам в РПЛ сезона-2023/24.