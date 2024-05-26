Сафонов является лидером по сухим матчам в РПЛ сезона-2023/24

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов провёл больше всех сухих матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2023/24.

В 30 матчах лиги вратарь 11 раз отстоял на ноль (36,7%).

Второе место при равенстве цифр поделили Александр Беленов из «Факела» и Александр Максименко из «Спартака». Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев по этому показателю расположился на девятой позиции.

Напомним, что «Зенит» шестой раз подряд выиграл чемпионство РПЛ. «Краснодар» завоевал серебряные медали турнира. «Динамо» заняло третье место.

Ранее сообщалось, что «Зенит» повторил достижение «Спартака» по количеству чемпионств России.