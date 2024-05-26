RT в Telegram
Подпишись

Медведев — о чемпионстве «Зенита»: футбольные боги смотрят и видят, кто лучший

Короткая ссылка
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на победу команды в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2023/24.
Медведев — о чемпионстве «Зенита»: футбольные боги смотрят и видят, кто лучший
  • РИА Новости

«Хочу поздравить болельщиков с этой самой драматичной победой за последние шесть лет. Футбольные боги смотрят и видят, кто лучший», — цитирует Медведева «Матч ТВ».

«Зенит» обыграл «Ростов» со счётом 2:1 и завоевал золотые медали РПЛ шестой раз подряд.

Это стало возможным благодаря результату матча между «Динамо» и «Краснодаром», где бело-голубые уступили со счётом 0:1. 

Ранее Александр Мостовой заявил, что «Зенит» «шарахался» из-за отсутствия Малкома.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить