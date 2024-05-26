Медведев — о чемпионстве «Зенита»: футбольные боги смотрят и видят, кто лучший
- РИА Новости
«Хочу поздравить болельщиков с этой самой драматичной победой за последние шесть лет. Футбольные боги смотрят и видят, кто лучший», — цитирует Медведева «Матч ТВ».
«Зенит» обыграл «Ростов» со счётом 2:1 и завоевал золотые медали РПЛ шестой раз подряд.
Это стало возможным благодаря результату матча между «Динамо» и «Краснодаром», где бело-голубые уступили со счётом 0:1.
Ранее Александр Мостовой заявил, что «Зенит» «шарахался» из-за отсутствия Малкома.