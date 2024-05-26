Определено расписание стыковых матчей между клубами РПЛ и Первой лиги
- РИА Новости
Из РПЛ сыграют «Пари НН» и «Урал», Первую лигу представят «Акрон» и «Арсенал».
Расписание:
29 мая
17:00 — «Урал» — «Акрон»;
19:15 — «Пари НН» — «Арсенал».
1 июня
15:00 — «Акрон» — «Урал»;
18:00 — «Арсенал» — «Пари НН».
Напомним, что напрямую в РПЛ вышли «Химки» и махачкалинское «Динамо». В Первую лигу вылетели «Балтика» и «Сочи».
Ранее сообщалось, что полузащитник «Зенита» Барриос стал самым титулованным легионером в истории РПЛ.