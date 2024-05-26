Определено расписание стыковых матчей между клубами РПЛ и Первой лиги

Стало известно расписание переходных матчей между клубами Российской премьер-лиги (РПЛ) и Первой лиги сезона-2023/24 за право выступать в высшем дивизионе в следующем сезоне.

Из РПЛ сыграют «Пари НН» и «Урал», Первую лигу представят «Акрон» и «Арсенал».

Расписание:

29 мая

17:00 — «Урал» — «Акрон»;

19:15 — «Пари НН» — «Арсенал».

1 июня

15:00 — «Акрон» — «Урал»;

18:00 — «Арсенал» — «Пари НН».

Напомним, что напрямую в РПЛ вышли «Химки» и махачкалинское «Динамо». В Первую лигу вылетели «Балтика» и «Сочи».

Ранее сообщалось, что полузащитник «Зенита» Барриос стал самым титулованным легионером в истории РПЛ.