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Определено расписание стыковых матчей между клубами РПЛ и Первой лиги

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Стало известно расписание переходных матчей между клубами Российской премьер-лиги (РПЛ) и Первой лиги сезона-2023/24 за право выступать в высшем дивизионе в следующем сезоне.
Определено расписание стыковых матчей между клубами РПЛ и Первой лиги
  • РИА Новости

Из РПЛ сыграют «Пари НН» и «Урал», Первую лигу представят «Акрон» и «Арсенал».

Расписание:

29 мая

17:00 — «Урал» — «Акрон»;

19:15 — «Пари НН» — «Арсенал».

1 июня

15:00 — «Акрон» — «Урал»;

18:00 — «Арсенал» — «Пари НН».

Напомним, что напрямую в РПЛ вышли «Химки» и махачкалинское «Динамо». В Первую лигу вылетели «Балтика» и «Сочи».

Ранее сообщалось, что полузащитник «Зенита» Барриос стал самым титулованным легионером в истории РПЛ.

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