Польша должна понимать, что удар американцев по целям России означает начало мировой войны, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Он прокомментировал заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского, который заявил в интервью газете The Guardian, что США пригрозили Москве «уничтожением» российского контингента в зоне спецоперации, если Россия применит на Украине ядерное оружие.

Медведев отметил, что в Вашингтоне до сих пор не говорили ничего подобного, так как там более осторожны, чем в Варшаве. По его словам, удар США по целям России означает начало мировой войны, и любой министр иностранных дел, даже такой страны, как Польша, «должен это понимать».

«А в-третьих, учитывая, что ещё один поляк, Дуда, недавно объявил о желании разместить тактическое ядерное оружие в Польше, Варшава не останется в стороне и, наверняка, получит свою долю радиоактивного пепла», — заявил Медведев.

Ранее глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко заявил, что неявка президента Соединённых Штатов Джо Байдена на организованную властями Украины мирную конференцию в Швейцарии станет холодным душем для Владимира Зеленского.

Посол России в США Анатолий Антонов назвал якобы мирную конференцию в Швейцарии нелегитимной.