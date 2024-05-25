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Посол Антонов назвал якобы мирный саммит в Швейцарии профанацией

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Посол России в США Анатолий Антонов назвал якобы мирную конференцию в Швейцарии нелегитимной.

«По сути, эта инициатива — не что иное, как профанация, призванная отвлечь мировое сообщество от ключевых проблем современности», — заявил Антонов Newsweek.

Дипломат подчеркнул, что заменить дипломатическую и юридическую работу пустыми разговорами и повторением политических лозунгов не получится.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее призвал страны Североатлантического альянса снять ограничения на удары ВС Украины по объектам на территории России.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что приглашённые на якобы мирный саммит должны знать об этом.

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