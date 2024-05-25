Захарова: приглашённые на якобы мирный саммит должны знать о призыве Столтенберга

Приглашённым на якобы мирную конференцию в Швейцарии полезно знать о призыве генсека НАТО Йенса Столтенберга снять ограничения на удары Киева по территории России, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Она напомнила, что Столтенберг ранее призвал страны Североатлантического альянса снять ограничения на удары ВС Украины по объектам на территории России.

«Это полезно знать всем, кого зовут на якобы «мирную конференцию» в Швейцарии», — написала Захарова в Telegram.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что страны Запада понимают последствия применения Киевом их вооружений для ударов по России.