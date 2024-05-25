RT в Telegram
Подпишись

Захарова: приглашённые на якобы мирный саммит должны знать о призыве Столтенберга

Короткая ссылка
Приглашённым на якобы мирную конференцию в Швейцарии полезно знать о призыве генсека НАТО Йенса Столтенберга снять ограничения на удары Киева по территории России, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Она напомнила, что Столтенберг ранее призвал страны Североатлантического альянса снять ограничения на удары ВС Украины по объектам на территории России.

«Это полезно знать всем, кого зовут на якобы «мирную конференцию» в Швейцарии», — написала Захарова в Telegram.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что страны Запада понимают последствия применения Киевом их вооружений для ударов по России. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить