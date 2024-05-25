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Глава МИД Польши поддержал призывы разрешить ВСУ бить по территории России

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Глава польского МИД Радослав Сикорский выступил за то, чтобы украинские войска могли обстреливать территорию России.
Глава МИД Польши поддержал призывы разрешить ВСУ бить по территории России
  • © AP Photo / Geert Vanden Wijngaert

Об этом сообщает издание The Guardian

По словам Сикорского, Варшава поддерживает право Киева наносить удары по военным объектам на российской территории. Он добавил, что Запад должен прекратить постоянно ограничивать себя в том, что касается поддержки украинской стороны.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса снять ограничения на удары ВС Украины по объектам на территории России.

Как отметила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, приглашённым на якобы мирную конференцию в Швейцарии полезно знать о призыве Столтенберга снять ограничения на удары Киева по территории России.

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