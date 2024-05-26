Из-за наводнения на севере Армении спасатели эвакуировали более 230 человек

Спасательные службы Армении эвакуировали 232 человека из затопленных районов на севере Армении.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

В настоящее время известно об одном погибшем.

На месте работают более 320 спасателей МВД.

Из-за проливных дождей реки Дебед и Агстев вышли из берегов в Лорийской области Армении.