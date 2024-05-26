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Из-за наводнения на севере Армении спасатели эвакуировали более 230 человек

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Спасательные службы Армении эвакуировали 232 человека из затопленных районов на севере Армении.
Из-за наводнения на севере Армении спасатели эвакуировали более 230 человек
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

В настоящее время известно об одном погибшем.

На месте работают более 320 спасателей МВД.

Из-за проливных дождей реки Дебед и Агстев вышли из берегов в Лорийской области Армении.

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