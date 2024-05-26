Подразделения группировки «Восток» заняли более выгодные рубежи
- РИА Новости
Об этом говорится в сводке ведомства.
«Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 128-й бригады теробороны и 21-й бригады Нацгвардии», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что украинские войска потеряли за сутки до 130 военнослужащих и разную военную технику, включая гаубицу М777 производства США.
Ранее сообщалось, что ВС России освободили населённый пункт Берестовое в Харьковской области.