В Минобороны России заявили, что подразделения группировки «Восток» за сутки заняли более выгодные рубежи.

Об этом говорится в сводке ведомства.

«Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 128-й бригады теробороны и 21-й бригады Нацгвардии», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что украинские войска потеряли за сутки до 130 военнослужащих и разную военную технику, включая гаубицу М777 производства США.

Ранее сообщалось, что ВС России освободили населённый пункт Берестовое в Харьковской области.