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Адвокат Данильченко: брачный контракт популярен среди вступающих в брак повторно

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Председатель «Коллегии адвокатов Виктории Данильченко», адвокат, специалист по семейному праву Виктория Данильченко заявила, что брачный контракт популярен среди тех, кто вступает в брак повторно.
Адвокат Данильченко: брачный контракт популярен среди вступающих в брак повторно
  • Gettyimages.ru

«Столкнувшись однажды с разделом совместно нажитого имущества, люди в дальнейшем хотят оговорить всё на берегу, чтобы в случае, если семейная лодка вновь разобьётся о быт, не пришлось опять погрязнуть в длительных судебных разбирательствах», — сказала она в беседе с Радио Sputnik.

По её словам, составить договор можно в любой момент.

Как отметила эксперт, если у людей есть нажитое в браке имущество, то его проще поделить в досудебном порядке перед разводом.

«Составить текст такого документа можно, обратившись к адвокату или нотариусу, а затем заверить его нотариально», — добавила Данильченко.

Ранее юрист компании «Консул» Артём Дубников рассказал, что приобретённое в браке имущество не обязательно должно делиться пополам в случае развода.

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