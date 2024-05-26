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Диетолог Денисенко посоветовала сместить режим питания в жару

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Диетолог Людмила Денисенко дала рекомендации по питанию в жаркую погоду.
Диетолог Денисенко посоветовала сместить режим питания в жару
  • Gettyimages.ru

«Сместить режим питания — пусть основные приёмы пищи будут утром и вечером, а днём — лёгкие перекусы», — заявила она в беседе с сайтом kp.ru.

По её словам, желательно есть маленькими порциями и часто.

Как считает эксперт, важно употреблять как можно меньше «утепляющих» блюд, среди которых жирное мясо и рыба, картофель.

Полезными считаются огурцы, кабачки, помидоры и баклажаны, курица, индейка, морепродукты, сыр, йогурт, кефир.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН высказался о вреде непрофессионального лечения антибиотиками.

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