Диетолог Денисенко посоветовала сместить режим питания в жару

Диетолог Людмила Денисенко дала рекомендации по питанию в жаркую погоду.

«Сместить режим питания — пусть основные приёмы пищи будут утром и вечером, а днём — лёгкие перекусы», — заявила она в беседе с сайтом kp.ru.

По её словам, желательно есть маленькими порциями и часто.

Как считает эксперт, важно употреблять как можно меньше «утепляющих» блюд, среди которых жирное мясо и рыба, картофель.

Полезными считаются огурцы, кабачки, помидоры и баклажаны, курица, индейка, морепродукты, сыр, йогурт, кефир.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН высказался о вреде непрофессионального лечения антибиотиками.