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Синоптик Шувалов спрогнозировал тёплую неделю в Москве

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Анастасия Белоусова
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT спрогнозировал тёплую погоду в Москве на следующей неделе.
Синоптик Шувалов спрогнозировал тёплую неделю в Москве
  • РИА Новости

«Следующая неделя в Москве будет очень тёплой. Начнётся она с +21...+24 °С, а закончится +23...+28 °С. В центре города, может, и чуточку потеплее. Ждать +30 °С пока рановато», — подчеркнул синоптик.

Он также отметил, что к концу недели произойдёт небольшое изменение в характере погоды.

«Притом что она будет относительно тёплой, на четыре-пять градусов выше нормы, к концу недели закончится доминирование антициклонов. Высокое давление уйдёт, давление нормализуется. Создаются условия для кратковременных дождей, и это самое начало изменений погоды. Пока холода не видно, но переход к кратковременным, почти ежедневным дождям произойдёт к концу недели. А до этого наслаждаемся теплом и хорошей погодой», — заключил синоптик.

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