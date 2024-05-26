Неонатолог Зайниддинова рассказала, как не перегреть младенца в жару

Педиатр, неонатолог, вакцинолог кандидат медицинских наук Рабият Зайниддинова поделилась с RT рекомендациями, как не перегреть младенца в жару.

Педиатр отметила, что наиболее важным пунктом будет использование «солнцезащитных средств с фильтром не менее 50».

Врач подчеркнула, что наносить солнцезащитный крем нужно на все открытые участки тела.

Также она заметила, что детей на грудном вскармливании нужно допаивать только в том случае, если нет возможности прикладывать к груди достаточно часто. При этом количество воды нужно согласовывать со своим педиатром.

«Когда мы говорим о ребёнке, который получает адаптированные смеси и не находится на грудном вскармливании, здесь допаивание водой обязательно и также рассчитывается в зависимости от возраста ребёнка», — объяснила Зайниддинова.

Ещё одни важный пункт, по мнению специалиста, — не гулять на открытом солнце и с 11:00 до 15:00

«Когда на улице жарко, ребёнку достаточно одного слоя одежды, которая должна быть тонкой, хлопковой, дышащей, льняной, то есть из натуральных тканей и при этом позволяющей ребёнку чувствовать себя комфортно и свободно вентилировать воздух, для того чтобы ребёнок не перегревался. По поводу подгузников в жару существует по сей день очень много мифов, но мы активно используем подгузники у детей и в жаркое время года, и это лучше и эффективнее, чем подгузники так называемые натуральные, которые представляют из себя несколько слоёв плотной ткани. Современные подгузники одноразовые гораздо лучше вентилируют воздух», — объяснила врач.

Ранее врач-педиатр кандидат медицинских наук Евгений Тимаков рассказал, как избежать солнечного удара у детей.