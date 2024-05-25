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Педиатр Тимаков рассказал, как избежать солнечного удара у детей

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Анастасия Белоусова
Врач-педиатр кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с RT рассказал, как избежать солнечного удара у детей.
Педиатр Тимаков рассказал, как избежать солнечного удара у детей
  • Gettyimages.ru

«Как минимум носить панамки, чтобы не было солнечного удара. Во-вторых, нужно использовать солнцезащитные крема», — отметил врач.

По словам специалиста, нужно также ограничить время нахождения на солнце.

«Чаще заходить в тенёк, иметь с собой воду. Если у ребёнка меняется настроение и поведение, появляется вялость и апатия, то срочно бежать в прохладу, прикладывать что-то прохладное. Обязательно всегда, чтобы вода была с собой», — заключил Тимаков.

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