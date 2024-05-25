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Синоптик Цыганков спрогнозировал жаркие выходные в Москве

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Анастасия Белоусова
Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал RT о погоде в Москве до конца недели.
Синоптик Цыганков спрогнозировал жаркие выходные в Москве
  • globallookpress.com
  • © Alexander Legky

«До конца месяца погода в Москве будет около и чуть выше нормы. Тёплая майская погода. Область высокого давления, поэтому малооблачно. Два дня будет жара», — отметил он.

По словам синоптика, сегодня ночью и завтра пройдёт небольшой атмосферный фронт, который принесёт кратковременный дождь, грозу.

«Остальные дни без осадков. Сегодня +24...+26 °С. Завтра переменная облачность, во второй половине дня дождь, гроза. В понедельник +21...+23 °С, во вторник так же. В среду +23...+28 °С. В четверг +26...+31 °С, в пятницу +26...+31 °С», — добавил Цыганков.

Ранее терапевт Андрей Рябков предупредил, что жара может оказывать серьёзное влияние на организм человека. 

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