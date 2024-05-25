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Врач: жара может повышать уровень стресса и ухудшать концентрацию внимания

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Анастасия Румянцева
Терапевт Андрей Рябков предупредил в беседе с RT, что жара может оказывать серьёзное влияние на организм человека. По его словам, перегревание приводит к увеличению температуры тела, что может вызвать различные проблемы — от обезвоживания до серьёзных нарушений работы организма.
Врач: жара может повышать уровень стресса и ухудшать концентрацию внимания
  • Gettyimages.ru

«При повышенных температурах человек начинает потреблять больше жидкости, чтобы компенсировать потерю влаги через потоотделение, но этого не всегда может быть достаточно. Обезвоживание ослабляет организм, затрудняет его нормальное функционирование, ухудшает кровоток и увеличивает риск для сердца», — предупредил специалист сервиса Budu.

По его словам, одно из самых серьёзных последствий перегрева организма — тепловой удар.

«В таких случаях температура тела поднимается до критических отметок, что может привести к нарушению работы сердца. Тепловой удар требует немедленной медицинской помощи и может иметь тяжёлые последствия. Помимо этого, жара может повышать уровень стресса, ухудшать концентрацию внимания, сон и работоспособность человека. Негативное влияние она оказывает и на кожу, вызывая обгорание и преждевременное старение», — подчеркнул собеседник RT.

Кроме того, он напомнил, что в жаркий период важно пить достаточное количество жидкости.

«Утолять жажду предпочтительнее прохладными напитками: водой, чаем, соком, но ни в коем случае не алкоголем или кофе», — посоветовал эксперт.

Помимо этого, он порекомендовал избегать длительного нахождения на солнце, особенно с непокрытой головой, использовать солнцезащитные средства, контролировать температуру в помещении и не находиться непосредственно под вентилятором или кондиционером, чтобы не простудиться.

Также, по его словам, важно носить лёгкую, светлую одежду из натуральных тканей.

«Больным с заболеваниями сердечно-сосудистой системы необходимо чётко выполнять рекомендации врача и своевременно принимать назначенные медикаменты. Пациентам, страдающим артериальной гипертонией, необходимо регулярно контролировать своё артериальное давление. А больным сахарным диабетом — ещё тщательнее следить за уровнем сахара в крови», — рассказал специалист.

Людям, принимающим антибиотики, категорически не рекомендуется находиться на солнце, предупредил терапевт.

«Так как некоторые антибиотики повышают чувствительность кожи, что приводит к солнечным ожогам. То же самое касается людей, страдающих онкологическими заболеваниями и получающих химиотерапевтические препараты. Людям, страдающим сердечно-сосудистыми и лёгочными заболеваниями, не рекомендуется пользоваться городским транспортом в жаркое время суток», — заключил он.

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