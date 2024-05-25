Врач: жара может повышать уровень стресса и ухудшать концентрацию внимания

Терапевт Андрей Рябков предупредил в беседе с RT, что жара может оказывать серьёзное влияние на организм человека. По его словам, перегревание приводит к увеличению температуры тела, что может вызвать различные проблемы — от обезвоживания до серьёзных нарушений работы организма.

«При повышенных температурах человек начинает потреблять больше жидкости, чтобы компенсировать потерю влаги через потоотделение, но этого не всегда может быть достаточно. Обезвоживание ослабляет организм, затрудняет его нормальное функционирование, ухудшает кровоток и увеличивает риск для сердца», — предупредил специалист сервиса Budu.

По его словам, одно из самых серьёзных последствий перегрева организма — тепловой удар.

«В таких случаях температура тела поднимается до критических отметок, что может привести к нарушению работы сердца. Тепловой удар требует немедленной медицинской помощи и может иметь тяжёлые последствия. Помимо этого, жара может повышать уровень стресса, ухудшать концентрацию внимания, сон и работоспособность человека. Негативное влияние она оказывает и на кожу, вызывая обгорание и преждевременное старение», — подчеркнул собеседник RT.

Кроме того, он напомнил, что в жаркий период важно пить достаточное количество жидкости.

«Утолять жажду предпочтительнее прохладными напитками: водой, чаем, соком, но ни в коем случае не алкоголем или кофе», — посоветовал эксперт.

Помимо этого, он порекомендовал избегать длительного нахождения на солнце, особенно с непокрытой головой, использовать солнцезащитные средства, контролировать температуру в помещении и не находиться непосредственно под вентилятором или кондиционером, чтобы не простудиться.

Также, по его словам, важно носить лёгкую, светлую одежду из натуральных тканей.

«Больным с заболеваниями сердечно-сосудистой системы необходимо чётко выполнять рекомендации врача и своевременно принимать назначенные медикаменты. Пациентам, страдающим артериальной гипертонией, необходимо регулярно контролировать своё артериальное давление. А больным сахарным диабетом — ещё тщательнее следить за уровнем сахара в крови», — рассказал специалист.

Людям, принимающим антибиотики, категорически не рекомендуется находиться на солнце, предупредил терапевт.

«Так как некоторые антибиотики повышают чувствительность кожи, что приводит к солнечным ожогам. То же самое касается людей, страдающих онкологическими заболеваниями и получающих химиотерапевтические препараты. Людям, страдающим сердечно-сосудистыми и лёгочными заболеваниями, не рекомендуется пользоваться городским транспортом в жаркое время суток», — заключил он.

Ранее врач-терапевт Анастасия Стольная рассказала в беседе с RT, как собрать аптечку при выезде на природу.