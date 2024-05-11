Терапевт Стольная дала советы, как собрать аптечку при выезде на природу

Врач-терапевт Анастасия Стольная рассказала в беседе с RT, как собрать аптечку при выезде на природу.

«На случай, если кто-то получит травму или поранится, при себе следует иметь: перевязочный материал (бактерицидные пластыри разных размеров, стерильный бинт), гипотермический пакет (обеспечит охлаждение тканей при травмах, укусах насекомых, ушибах, тепловом ударе, термических ожогах), противоожоговый гель с антисептиком и анестетиком на основе декспантенола, антисептики для обработки ран на водной основе, гемостатическую губку для остановки кровотечения», — посоветовала специалист «СберЗдоровья».

По её словам, при повышении температуры тела и возникновении болевого синдрома могут понадобиться нестероидные противовоспалительные препараты с парацетамолом или ибупрофеном.

«На случай заложенности носастоит взять с собой сосудосуживающие капли. Применять их следует не более трёх — пяти дней. Также помогут облегчить носовое дыхание солевые растворы, физиологический раствор хлорида натрия 0,9%», — добавила эксперт.

Если при погрешности в питании возникли спазмы в области живота, то с болью помогут справиться спазмолитики, а при тошноте, например, в случае отравления допустимо использование противорвотного лекарственного средства, рассказала специалист.

«Если возникла аллергия или выраженная реакция на укус насекомого, то понадобятсяантигистаминные препараты второго поколения на основе цетиризина, дезлоратадина. Также можно положить в аптечку защитный крем для местного нанесения, который поможет при контактном дерматите и аллергической реакции. Важно не забыть взять с собой препараты для людей с хроническими заболеваниями, ранее назначенные лечащим врачом», — заключила собеседница RT.

Ранее кандидат медицинских наук, врач — аллерголог-иммунолог, заведующая консультативно-диагностическим центром Российской детской клинической больницы Минздрава России Анна Усачёва рассказала в беседе с RT, какие меры принимать, если у взрослого или ребёнка возникают аллергические реакции после укусов насекомых.