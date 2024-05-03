Врач: аллергия на укусы насекомых возникает при повторяющихся контактах с ними

Кандидат медицинских наук, врач — аллерголог-иммунолог, заведующая консультативно-диагностическим центром Российской детской клинической больницы Минздрава России Анна Усачёва рассказала в беседе с RT, какие меры предпринимать, если у взрослого или ребёнка возникают аллергические реакции после укусов насекомых.

«Появление аллергии на укусы насекомых происходит при повторяющихся контактах с ними. Это могут быть не только повторные укусы, но и вдыхание частиц жалящего насекомого (например, если человек работает на пасеке, он постоянно вдыхает пыль, которая содержит частички насекомых), употребление пищевых продуктов или лекарственных средств, содержащих продукты жизнедеятельности жалящих насекомых (мёд, прополис)», — предупредила собеседница RT.

По её словам, это может привести к повышению чувствительности, тогда при повторных ужалениях и попадании в организм человека яда насекомого происходит чрезмерная реакция иммунной системы.

«Высвобождается большое количество гистамина и других медиаторов воспаления и развиваются типичные симптомы аллергии, такие как зуд, отёк, покраснение в месте укуса. Наибольшую опасность представляют укусы пчёл, ос, шершней и шмелей», — добавила эксперт.

Отмечается, что лёгкие местные реакции возникают наиболее часто и сопровождаются болью в области ужаления, покраснением кожи и отёком. Они проходят сами по себе в течение нескольких часов.

«Большая местная аллергическая реакция — отёк в месте ужаления более 10 см — развивается спустя время и сохраняется свыше 24 часов, гиперемия и отёк сопровождаются мучительным зудом, сохраняются в течение пяти-шести дней. При ужалении в руку или ногу возможно распространение отёка на всю конечность или появление локального отёка области «от сустава до сустава», — объяснила специалист.

Она добавила, что нередко обширные местные реакции на конечностях сопровождаются отёком лимфоузлов, лимфангитом, лихорадкой, ознобом, повышением температуры. Опасный признак — отёк в полости рта и горла, гортани.

«Ужаливание осы, пчелы, шершня может стать причиной анафилаксии — сильнейшей аллергической реакции. Все перечисленные симптомы развиваются молниеносно и сопровождаются тревожностью, судорогами, страхом, падением артериального давления, коллапсом и потерей сознания. Учитывая высокий риск летальности, следует незамедлительно позвонить в службу спасения», — посоветовала врач.

Если жало осталось в ранке, необходимо его извлечь пинцетом, порекомендовала Усачёва.

«После этого место укуса нужно обработать имеющимся под рукой дезинфицирующим средством (спиртом, хлоргексидином, перекисью водорода, марганцовкой или просто холодной водой). Для снятия отека на 30 минут приложите к месту укуса лёд, гипотермический пакет из аптечки или полотенце, смоченное холодной водой», — заявила аллерголог.

Для уменьшения аллергической реакции рекомендуется принять внутрь антигистаминный препарат, отметила она.

«Для снятия общей интоксикации организма пейте как можно больше жидкости. Предпочтение отдавайте чистой негазированной воде. Если возникла одышка, нарушилось дыхание, появились тошнота, рвота, головокружение, озноб, подёргивания конечностей, невнятная речь или другие опасные симптомы — вызовите скорую помощь», — заключила собеседница RT.

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