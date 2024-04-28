Врач Лапа рассказала о профилактике поллиноза

Врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с RT рассказала, как справиться с весенним цветением аллергикам.

Врач отметила, что людям с поллинозом важно правильно питаться весной.

«Не употреблять косточковые, яблоки, свежие фрукты и овощи ограничить. Это первое и самое главное. Второе — не встречаться с пыльцой. Стараться не бегать в парках. Если хотим подышать свежим воздухом, то только в маске и с назальными фильтрами. Если мы не защищаем свою слизистую, то у нас, конечно, пыльца деревьев вызовет аллергию», — объяснила она.

Лапа подчеркнула, что если начался отёк, то важно сразу обратиться к доктору, который назначит правильные препараты.

«Промывать нос — это один из путей. Когда мы выходим на улицу, когда заходим с улицы. И защищать слизистую простыми маслами. Например, оксолиновой мазью», — добавила она.

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