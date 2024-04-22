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Подмосковные врачи рассказали о действиях в случае укуса змеи

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Врачи Химкинской областной больницы рассказали, что делать в случае укуса змеи.

Об этом сообщает «Радио 1».

По словам специалистов, для взрослого человека укус гадюки обычно не смертелен, но очень неприятен. Важно промыть рану водой и наложить повязку.

Если змея укусила в руку или ногу, то жгут рекомендуется наложить выше укуса. Не рекомендуется пытаться отсосать яд, поскольку во рту могут быть микротравмы.

Необходимо вызвать скорую помощь либо самостоятельно отправиться в травмпункт или больницу.

Ранее в пресс-службе Рослесинфорга рассказали RT, как избежать встречи со змеями и что делать, если столкновение всё-таки случилось.

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