Подмосковные врачи рассказали о действиях в случае укуса змеи

Врачи Химкинской областной больницы рассказали, что делать в случае укуса змеи.

Об этом сообщает «Радио 1».

По словам специалистов, для взрослого человека укус гадюки обычно не смертелен, но очень неприятен. Важно промыть рану водой и наложить повязку.

Если змея укусила в руку или ногу, то жгут рекомендуется наложить выше укуса. Не рекомендуется пытаться отсосать яд, поскольку во рту могут быть микротравмы.

Необходимо вызвать скорую помощь либо самостоятельно отправиться в травмпункт или больницу.

Ранее в пресс-службе Рослесинфорга рассказали RT, как избежать встречи со змеями и что делать, если столкновение всё-таки случилось.