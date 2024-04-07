Россиянам посоветовали надевать в лес высокие сапоги из-за проснувшихся змей

В пресс-службе Рослесинфорга рассказали RT, как избежать встречи со змеями и что делать, если столкновение всё-таки случилось.

«Самое главное, правильно и по погоде одеваться в лес. На ноги лучше обуть высокие сапоги, в которые можно заправить брюки. Верхняя одежда также должна прикрывать все открытые участки тела. На шею лучше повязать шарф и надеть на голову плотно прилегающую шапку. Кстати, светлая одежда поможет обнаружить на теле также проснувшихся клещей», — объяснили там.



В организации посоветовали не трогать дупла, ниши под валунами, пустоты под корнями деревьев, норы.

«Особенно стоит избегать пней и брёвен, завалов веток и низин. Это самые любимые места у гадюк. Стоит помнить, что любая встретившаяся вам змея априори ядовита. От испуга у вас просто не будет времени внимательно осмотреть змею, уж это или гадюка», — отметили специалисты.

В ведомстве добавили, что при опасности гадюка сворачивается клубком, шипит или бросается, а уж притворяется мёртвым или выделяет пахучую жидкость, однако также может делать выпады в сторону опасности.

«У гадюки через всё тело проходит характерная тёмная зигзагообразная полоса, а уж имеет белые или жёлтые пятна по бокам головы», — пояснили в пресс-службе.

При встрече со змеёй лучше замереть и не делать резких движений, добавили эксперты.

«Главное, не убегать и не поворачиваться к змее спиной. Не пугайте змею и не пытайтесь её поймать. В случае, если змея начала бросаться на вас, медленно отшагивайте от неё назад», — добавили в Рослесинфорге.

Если гадюка всё-таки укусила, необходимо как можно быстрее обратиться к врачу.

Кроме того, эксперты добавили, что ни в коем случае нельзя накладывать жгут, рану лучше продезинфицировать и не затягивать туго.

Также специалисты посоветовали пить как можно больше воды.

Ранее серпентолог Владимир Черлин в беседе с RT рассказал, что в этом году змеи уже проснулись из-за ранней весны.