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Серпентолог Черлин рассказал, что змеи уже проснулись из-за ранней весны

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Анастасия Белоусова
Серпентолог Владимир Черлин в беседе с RT рассказал, что в этом году змеи уже проснулись из-за ранней весны.
Серпентолог Черлин рассказал, что змеи уже проснулись из-за ранней весны
  • Gettyimages.ru

«Да, они уже проснулись. Весна получилась ранняя. И кроме того, скорее всего, я не знаю точно, но мне кажется, что они ещё вышли, потому что много воды в почве», — рассказал собеседник RT.

Как объяснил серпентолог, в Центральной России обитает два вида змей, которых чаще всего встречают люди: обыкновенная гадюка и обыкновенный уж.

Помимо этого, он добавил, что ранней весной гадюк можно встретить, когда они греются на снегу под солнцем. При этом эксперт добавил, что гадюка не нападает первой на человека.

«Это всегда спровоцировано. Либо человек начал её прутиком пихать, либо случайно наступил, либо случайно засунул руку в траву, где была гадюка, но это обычно происходит осенью, когда люди собирают грибы и ягоды», — сказал Черлин.

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