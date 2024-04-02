В Подмосковье начался сезон клещей

В Московской области начался сезон клещей, заявили в региональном Министерстве экологии и природопользования.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Клещи становятся активными, когда температура воздуха поднимается выше +10 °С. Они выходят из зимней спячки и начинают искать потенциальных жертв, которыми в основном являются животные. Могут паразитировать и на человеке», — рассказал глава ведомства Тихон Фирсов.

В министерстве отметили, что насекомые могут переносить боррелиоз и клещевой энцефалит.

Специалисты призвали принимать меры предосторожности во время прогулок.

Ранее сообщалось, что на природных территориях Москвы появились первые клещи.