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В Подмосковье начался сезон клещей

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В Московской области начался сезон клещей, заявили в региональном Министерстве экологии и природопользования.
В Подмосковье начался сезон клещей
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Клещи становятся активными, когда температура воздуха поднимается выше +10 °С. Они выходят из зимней спячки и начинают искать потенциальных жертв, которыми в основном являются животные. Могут паразитировать и на человеке», — рассказал глава ведомства Тихон Фирсов.

В министерстве отметили, что насекомые могут переносить боррелиоз и клещевой энцефалит.

Специалисты призвали принимать меры предосторожности во время прогулок.

Ранее сообщалось, что на природных территориях Москвы появились первые клещи.

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