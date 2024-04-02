RT в Telegram
Подпишись

На природных территориях Москвы появились первые клещи

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
С наступлением тёплой погоды на природных территориях Москвы появились первые клещи. Об этом RT рассказал начальник отдела мониторинга биоразнообразия Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Азамат Кунафин.
На природных территориях Москвы появились первые клещи
  • Gettyimages.ru

«С наступлением тёплой погоды на природных территориях Москвы появились первые клещи. Хотя пока не идёт речь о массовом выходе этих членистоногих, рекомендуем соблюдать меры предосторожности. Клещи являются переносчиками опасных заболеваний, которые могут развиваться очень стремительно», — отметил Кунафин.

Он подчеркнул, что лучшая профилактика укусов — правильный подбор одежды и использование репеллентов.

«Выбирайте облегающую закрытую одежду из плотных тканей, кофту с длинными рукавами и брюки. Наденьте головной убор: в волосах клеща труднее всего заметить. Желательно, чтобы и шея была закрыта. Клещи ползут вверх, сверху не прыгают, но могут упасть. Лучше отдать предпочтение светлой однотонной одежде — на ней легче заметить клеща», — посоветовал он.

Кроме того, собеседник RT подчеркнул, что обувь должна быть высокой.

«Если выбор пал на ботинки, то брюки лучше заправить в высокие носки, чтобы клещ не мог заползти под одежду. А после прогулки обязательно осмотрите себя, детей и питомцев», — заключил он.

Ранее доктор ветеринарных наук, профессор кафедры «Ветеринарная медицина» университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко посоветовал владельцам собак заняться профилактикой укусов клещей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить