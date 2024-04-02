С наступлением тёплой погоды на природных территориях Москвы появились первые клещи. Об этом RT рассказал начальник отдела мониторинга биоразнообразия Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Азамат Кунафин.

«С наступлением тёплой погоды на природных территориях Москвы появились первые клещи. Хотя пока не идёт речь о массовом выходе этих членистоногих, рекомендуем соблюдать меры предосторожности. Клещи являются переносчиками опасных заболеваний, которые могут развиваться очень стремительно», — отметил Кунафин.

Он подчеркнул, что лучшая профилактика укусов — правильный подбор одежды и использование репеллентов.

«Выбирайте облегающую закрытую одежду из плотных тканей, кофту с длинными рукавами и брюки. Наденьте головной убор: в волосах клеща труднее всего заметить. Желательно, чтобы и шея была закрыта. Клещи ползут вверх, сверху не прыгают, но могут упасть. Лучше отдать предпочтение светлой однотонной одежде — на ней легче заметить клеща», — посоветовал он.

Кроме того, собеседник RT подчеркнул, что обувь должна быть высокой.

«Если выбор пал на ботинки, то брюки лучше заправить в высокие носки, чтобы клещ не мог заползти под одежду. А после прогулки обязательно осмотрите себя, детей и питомцев», — заключил он.

Ранее доктор ветеринарных наук, профессор кафедры «Ветеринарная медицина» университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко посоветовал владельцам собак заняться профилактикой укусов клещей.