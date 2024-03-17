Ветеринар посоветовал владельцам собак заняться профилактикой укусов клещей

Доктор ветеринарных наук, профессор кафедры «Ветеринарная медицина» Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко подчеркнул в беседе с RT, что клещи начинают проявлять свою активность, когда дневные температуры становятся выше нуля. Сейчас, по его мнению, самое лучшее время, чтобы заняться профилактикой укусов у собак и кошек.

«Сам клещ не опасен, он является только переносчиком ряда заболеваний, одним из самых тяжёлых из которых является бабезиоз. Это кровепаразитарное заболевание, особо опасное для собак и других видов животных», — предупредил собеседник RT.

Он объяснил, что кровепаразиты разрушают клетки крови, вызывают аутоиммунные нарушения, интоксикацию и вторичные полиорганные нарушения.

«Болезнь может закончиться летальным исходом, особенно без обращения за медицинской помощью. При лечении тоже бывает летальность, поэтому оно эффективно только на самых ранних стадиях — в течение первых суток после появления симптомов. Животному может потребоваться даже переливание крови, то есть это довольно дорогостоящее лечение», — рассказал Руденко.

Поэтому, по его словам, профилактика «превыше всего».

«Лучше всего себя зарекомендовали препараты в виде таблеток. Таблетки действуют определённое количество времени, и их действие начинается не сразу. То есть препарат должен всосаться из желудочно-кишечного тракта, распределиться по организму, накопиться в коже. На этот процесс может уйти несколько дней, даже неделя. До этого момента животное не защищено. Поэтому, повторюсь, именно сейчас самое оптимальное время для начала профилактики», — добавил ветеринар.

Если профилактика таблетками не проводилась, то можно использовать наружные средства обработки, заявил он.

«Лучше комбинировать и капли на холку, и защитный ошейник, и специальные антиклещевые спреи. Если владелец заметил клеща на питомце, паразита нужно как можно быстрее извлечь из организма. Не всегда это просто: у клеща мощные хелицеры (ротовые придатки), поэтому лучше воспользоваться специальным устройством — выкручивателем для клещей. Место укуса желательно обработать йодсодержащим препаратом: спиртовой настойкой йода или бетадина», — посоветовал эксперт.

При этом, как отметил специалист, кошки страдают от бабезиоза крайне редко.

«Но клещи могут переносить другие инфекционные заболевания, поэтому если кошка бывает на улице, то важно проявлять бдительность и проводить профилактическую обработку», — заключил ветеринар.

Ранее Руденко назвал в беседе с RT самые опасные продукты для домашних животных.