«Военная хроника»: у берегов Сочи дежурит беспилотник США RQ-4B Global Hawk
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«Несмотря на выходной день, у берегов Сочи в Чёрном море дежурит американский высотный беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk», — говорится в материале.
Уточняется, что дрон с позывным FORTE10 с авиабазы Сигонелла в Италии работает примерно в 100 км от Адлера.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что разведывательные беспилотные аппараты НАТО готовят основу для украинских ударов по российской территории.