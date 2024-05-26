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«Военная хроника»: у берегов Сочи дежурит беспилотник США RQ-4B Global Hawk

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«Военная хроника» заявила, что возле берегов Сочи дежурит американский беспилотник RQ-4B Global Hawk.
«Военная хроника»: у берегов Сочи дежурит беспилотник США RQ-4B Global Hawk
  • Gettyimages.ru

«Несмотря на выходной день, у берегов Сочи в Чёрном море дежурит американский высотный беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk», — говорится в материале.

Уточняется, что дрон с позывным FORTE10 с авиабазы Сигонелла в Италии работает примерно в 100 км от Адлера.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что разведывательные беспилотные аппараты НАТО готовят основу для украинских ударов по российской территории.

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