Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что разведывательные беспилотные аппараты НАТО готовят основу для украинских ударов по российской территории.

Как он отметил в беседе с РИА Новости, данные разведывательные беспилотники Североатлантического альянса координируют в первую очередь террористические удары ВСУ по Крыму и Краснодарскому краю.

«После такой разведки боевики ВСУ наносят удары ракетами, ударными дронами или морскими беспилотниками», — отметил он.

Базируются же данные беспилотники НАТО на авиабазе в Италии, и каждое появление одного или сразу нескольких дронов говорит о грядущей серьёзной провокации против южных регионов России.

«Поэтому, моё глубокое убеждение, для защиты суверенитета и безопасности южных рубежей нашей страны эти беспилотники должны стать законными целями для уничтожения», — сказал Рогов.

Ранее Рогов заявил, что российские военные штурмом заняли позиции ВСУ под Васильевкой и захватили пленных.