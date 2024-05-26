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Рогов: разведывательные беспилотники НАТО готовят основу для ударов по России

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что разведывательные беспилотные аппараты НАТО готовят основу для украинских ударов по российской территории.
Рогов: разведывательные беспилотники НАТО готовят основу для ударов по России
  • РИА Новости

Как он отметил в беседе с РИА Новости, данные разведывательные беспилотники Североатлантического альянса координируют в первую очередь террористические удары ВСУ по Крыму и Краснодарскому краю.

«После такой разведки боевики ВСУ наносят удары ракетами, ударными дронами или морскими беспилотниками», — отметил он.

Базируются же данные беспилотники НАТО на авиабазе в Италии, и каждое появление одного или сразу нескольких дронов говорит о грядущей серьёзной провокации против южных регионов России.

«Поэтому, моё глубокое убеждение, для защиты суверенитета и безопасности южных рубежей нашей страны эти беспилотники должны стать законными целями для уничтожения», — сказал Рогов.

Ранее Рогов заявил, что российские военные штурмом заняли позиции ВСУ под Васильевкой и захватили пленных.

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