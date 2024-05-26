Рогов: ВС России штурмом заняли позиции ВСУ под Васильевкой и захватили пленных
- РИА Новости
«Под Васильевкой по направлению к Степногорску бойцы отдельного разведывательного батальона 19-й дивизии ВС РФ при поддержке мотострелков с наскока штурмом взяли вражеские позиции и захватили пленных», — сообщил он в своём Telegram-канале, сопроводив пост видео.
Рогов подчеркнул, что теперь эти военные больше не хотят воевать и призывают сослуживцев сдаваться.
Ранее СМИ писали, что на Украине начали освобождать заключённых, чтобы отправить их служить в ВСУ.