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Рогов: ВС России штурмом заняли позиции ВСУ под Васильевкой и захватили пленных

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военные штурмом заняли позиции ВСУ под Васильевкой и захватили пленных.
Рогов: ВС России штурмом заняли позиции ВСУ под Васильевкой и захватили пленных
  • РИА Новости

«Под Васильевкой по направлению к Степногорску бойцы отдельного разведывательного батальона 19-й дивизии ВС РФ при поддержке мотострелков с наскока штурмом взяли вражеские позиции и захватили пленных», — сообщил он в своём Telegram-канале, сопроводив пост видео.

Рогов подчеркнул, что теперь эти военные больше не хотят воевать и призывают сослуживцев сдаваться.

Ранее СМИ писали, что на Украине начали освобождать заключённых, чтобы отправить их служить в ВСУ.

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