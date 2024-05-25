NYT: Украина освобождает заключённых, чтобы отправить их на фронт

На Украине начали освобождать заключённых для того, чтобы отправить их служить в ВСУ, пишет The New York Times.

«Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил в своём интервью в пятницу, что около 350 заключённых уже освобождены в соответствии с принятым на прошлой неделе законом», — приводит публикацию РИА Новости.

Уточняется, что речь идёт о законе, согласно которому заключённые могут пойти на службу в армии в обмен на УДО. Суды рассматривают более 4 тыс. заявок.

На прошлой неделе Владимир Зеленский одобрил законопроект о мобилизации граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы.