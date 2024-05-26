Неонатолог Зайниддинова рассказала о комфортной температуре дома для детей

Педиатр, неонатолог, вакцинолог кандидат медицинских наук Рабият Зайниддинова в беседе с RT рассказала, как правильно пользоваться кондиционерами, чтобы не простудить младенца.

«Почему-то до сих пор ужасно боятся кондиционеров родители, особенно бабушки и дедушки. Активно просят их не использовать, не включать там, где находятся маленькие дети, тогда как именно наличие адекватного температурного режима в помещении позволяет ребёнку чувствовать себя хорошо», — отмечает она.

Врач рассказала о том, что если в комнате, где находится малыш, достаточно жарко, то ребёнок может начать отказываться от еды и питья.

«Он вялый, неактивный, горячий. Ищутся возможные причины недомогания, иногда даже несколько педиатров пытаются осмотреть малыша, но здесь очень простой ответ — ему просто жарко», — объяснила Зайниддинова.

По её словам, кондиционер можно использовать для охлаждения помещения.

«Сделайте температуру комфортной, включите кондиционер, охладите комнату и потом перенесите аккуратно туда ребёнка. Никто не просит ставить кондиционер на минимальные температурные параметры и направлять на ребёнка струю холодного воздуха. Достаточно охладить, проветрить комнату. Сделайте температуру комфортной — +20...+22 °С. +23 °С — если малыш совсем крошечный. Перегрев дети переносят гораздо хуже, чем переохлаждение», — заключила собеседница RT.

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