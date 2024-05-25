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Ветеринар Цыпленков рассказал, как уберечь питомцев в жару

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Анастасия Белоусова
Ветеринар Евгений Цыпленков рассказал RT, как уберечь домашних животных в жару.
Ветеринар Цыпленков рассказал, как уберечь питомцев в жару
  • Gettyimages.ru

«Для животных важны тень и много воды. Можно даже купаться. Это я собак имею в виду. В городах в жару гулять нежелательно. В туалет вывели — и домой. Дома пользоваться кондиционерами, сквозняки устраивать. Самая большая проблема у брахицефалов — коротконосых собак и кошек», — сказал врач.

Ветеринар отметил, что у брахицефалов короткие носы, поэтому «горячий воздух не успевает охлаждаться и животное перегревается».

«Они очень чувствительны: бульдоги, французские бульдоги, мопсы и так далее. Их однозначно надо не перегревать, давать много воды. С кошками тоже дома устраивать прохладу, но на сквозняке кошка может простудиться — тут надо быть аккуратнее. Мочить шерсть питомцам можно, ничего страшного. Едят они в жару мало, главное — обильное питьё», — добавил он.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков спрогнозировал жаркие выходные в Москве.

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