Корнеев: если Доннарумма здоров, то у Сафонова нет шансов стать первым номером ПСЖ
- РИА Новости
«Если Доннарумма живой и здоровый, то у Матвея нет шансов стать первым номером. Нужно ещё учитывать процесс адаптации. Чемпионат Франции более физически сложный», — цитирует Корнеева «Матч ТВ».
Как сообщает «РБ Спорт», в ближайшие дни голкипер подпишет пятилетний контракт с ПСЖ. Сумма перехода составит €20 млн.
По информации источника, сделка по трансферу вратаря практически завершена. Стороны уладили все вопросы, клубы достигли окончательной договорённости.
25-летний голкипер является выпускником академии «Краснодара». В сезоне-2023/24 он провёл за команду 30 матчей во всех турнирах, пропустил 27 мячей и десять раз сыграл на ноль.
Ранее Сафонов пошутил о возможном переходе в ПСЖ.