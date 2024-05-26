Корнеев: если Доннарумма здоров, то у Сафонова нет шансов стать первым номером ПСЖ

Бывший тренер сборной России по футболу Игорь Корнеев оценил возможный переход вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова во французский «Пари Сен-Жермен».

«Если Доннарумма живой и здоровый, то у Матвея нет шансов стать первым номером. Нужно ещё учитывать процесс адаптации. Чемпионат Франции более физически сложный», — цитирует Корнеева «Матч ТВ».

Как сообщает «РБ Спорт», в ближайшие дни голкипер подпишет пятилетний контракт с ПСЖ. Сумма перехода составит €20 млн.

По информации источника, сделка по трансферу вратаря практически завершена. Стороны уладили все вопросы, клубы достигли окончательной договорённости.

25-летний голкипер является выпускником академии «Краснодара». В сезоне-2023/24 он провёл за команду 30 матчей во всех турнирах, пропустил 27 мячей и десять раз сыграл на ноль.

Ранее Сафонов пошутил о возможном переходе в ПСЖ.