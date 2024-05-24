Сафонов пошутил о возможном переходе в ПСЖ
- РИА Новости
«Я в Париже? Да. Устал уже круассаны есть», — сказал Сафонов в видео, опубликованном в социальной сети его девушки Марины Кондратюк.
«Краснодар» 18 января объявил о новом контракте с Сафоновым. Соглашение рассчитано до 31 января 2029 года.
25-летний голкипер является выпускником академии «Краснодара». В текущем сезоне он провёл за команду 29 матчей во всех турнирах, пропустил 27 мячей и десять раз сыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что ПСЖ предварительно договорился о приобретении Сафонова.