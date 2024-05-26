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Меркурис: Россия даст масштабный ответ Западу на удары Украины по её территории

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Британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Duran заявил, что Россия даст масштабный ответ Западу на удары Украины по российской территории.
Меркурис: Россия даст масштабный ответ Западу на удары Украины по её территории
  • РИА Новости

«Совершенно безрассудная идея о ракетных ударах по России. На них Москва ответит, даже если они будут американские», — сказал он.

По его словам, российское стороны доступны все возможные способы ответить Западу. В частности, у Москвы есть возможность поражать американские базы по всему миру.

Он также выразил уверенность, что Вашингтону не хватит сил для противодействия ответу Москвы.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова конгрессмена Майкла Маккола об ударах ВСУ вглубь территории России.

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