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Захарова: США следует разрешить ВСУ бить по своему посольству в Москве

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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова конгрессмена Майкла Маккола об ударах ВСУ вглубь территории России.
Захарова: США следует разрешить ВСУ бить по своему посольству в Москве
  • РИА Новости

В своём Telegram-канале дипломат оставила адрес «российской глубинки», по которому необходимо «отработать в первую очередь»: Москва, площадь Донецкой Народной Республики, дом 1, строения 1—9 (посольство США).

«Если нужна детализация по автопарку американских дипломатов, просьба обращаться в Департамент государственного протокола МИД России», — добавила Захарова.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен может предложить президенту страны Джо Байдену отменить запрет для Украины на удары по территории России с применением американского оружия.

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