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В июне повышенную пенсию получат россияне, отметившие в мае 80-летний юбилей

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В июне граждане России, которым в мае исполнилось 80 лет, смогут получить повышенную пенсию.
В июне повышенную пенсию получат россияне, отметившие в мае 80-летний юбилей
  • РИА Новости

Об этом пишет «Парламентская газета».

«Размер доплаты составляет 100% фиксированной части пенсии. В 2024 году это 8134 рубля 88 копеек, то есть выплату увеличат до 16 269 рублей», — говорится в материале.

Уточняется, что дополнительные средства назначат с даты рождения, при этом денежные выплаты поступят лишь со следующего месяца. При этом от пенсионеров не требуется каких-либо заявлений — всё произойдёт автоматически.

Подчёркивается, что надбавку начислят только получателям страховой пенсии по старости. 

Ранее депутаты Государственной думы подготовили поправку о пенсии вдовам погибших в зоне специальной военной операции бойцов.

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