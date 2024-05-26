В июне повышенную пенсию получат россияне, отметившие в мае 80-летний юбилей
- РИА Новости
Об этом пишет «Парламентская газета».
«Размер доплаты составляет 100% фиксированной части пенсии. В 2024 году это 8134 рубля 88 копеек, то есть выплату увеличат до 16 269 рублей», — говорится в материале.
Уточняется, что дополнительные средства назначат с даты рождения, при этом денежные выплаты поступят лишь со следующего месяца. При этом от пенсионеров не требуется каких-либо заявлений — всё произойдёт автоматически.
Подчёркивается, что надбавку начислят только получателям страховой пенсии по старости.
Ранее депутаты Государственной думы подготовили поправку о пенсии вдовам погибших в зоне специальной военной операции бойцов.