Во Владивостоке арестовали двух человек по делу о вымогательствах у таксистов
Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе суда.
Уточняется, что ещё троим была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
«Двух граждан арестовали, ещё троих отправили под домашний арест», — сообщил собеседник.
По версии следствия, с сентября 2021 по май 2024 года члены группировки еженедельно вымогали по 5 тыс. рублей у водителей такси. В ходе обысков у фигурантов были найдены средства связи, оружие.
Ранее ФСБ показала видео обысков у членов ОПГ из Минэкономразвития.