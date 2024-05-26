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Во Владивостоке арестовали двух человек по делу о вымогательствах у таксистов

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Фрунзенский районный суд Владивостока принял решение отправить под стражу двух членов межэтнической организованной группы по делу о вымогательствах у таксистов, работающих в аэропорту.

Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе суда.

Уточняется, что ещё троим была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. 

«Двух граждан арестовали, ещё троих отправили под домашний арест», — сообщил собеседник.

По версии следствия, с сентября 2021 по май 2024 года члены группировки еженедельно вымогали по 5 тыс. рублей у водителей такси. В ходе обысков у фигурантов были найдены средства связи, оружие.

Ранее ФСБ показала видео обысков у членов ОПГ из Минэкономразвития.

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