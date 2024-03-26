ФСБ показала видео обысков у членов ОПГ из Минэкономразвития

Федеральная служба безопасности показала видео обысков и задержаний, проведённых в рамках разоблачения преступной группировки в Минэкономразвития, сотрудники которого вошли в сговор с бизнесменами из Ставрополья.

На видео показано, как силовики заходят в здание министерства, в кабинет одного из подозреваемых.

Также на видео показаны деньги, дорогие автомобили, предметы роскоши и недвижимость участников преступных схем.

26 марта стало известно, что сотрудники ФСБ России вместе с коллегами из МВД разоблачили коррупционную преступную группировку из числа чиновников Минэкономразвития и нескольких предпринимателей из Ставрополья, которые занимались рейдерским захватом и хищением природного газа.

Подозреваемые задержаны, возбуждены и расследуются уголовные дела о превышении должностных полномочий, краже и вымогательстве.