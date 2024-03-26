ФСБ раскрыла коррупционную преступную группировку в Минэкономразвития

ФСБ России вместе с коллегами из МВД разоблачили коррупционную преступную группировку из числа чиновников Минэкономразвития и нескольких предпринимателей из Ставрополья, которые занимались рейдерским захватом и хищением природного газа.

В сообщении ФСБ говорится, что высокопоставленные должностные лица Минэкономразвития были в сговоре с бизнесменами. Они незаконно добились досрочного прекращения действия лицензии вододобывающей организации в Минеральных Водах на добычу минеральной воды.

Это было сделано для так называемого рейдерского захвата производственных мощностей и для получения сверхприбыли «от деятельности юридических лиц», сообщает спецслужба.

Как отметила представитель МВД Ирина Волк, злоумышленники неоднократно требовали передачи им 50% акций этого предприятия стоимостью 70 млн рублей под угрозой насилия в отношении замдиректора компании. Они также «препятствовали производственной деятельности организации, повредив ведущую к ней автомобильную дорогу».

«Помимо этого установлены факты хищения указанными лицами у одной из нефтегазовых компаний региона природного газа в особо крупном размере», — добавили в пресс-службе ФСБ.

Обыски прошли как в Московском регионе, так и в Ставропольском крае, в ходе них найдены наличные денежные средства, огнестрельное оружие, средства связи и автомобили премиум-класса.

Подозреваемые задержаны, возбуждены и расследуются уголовные дела о превышении должностных полномочий, краже и вымогательстве.