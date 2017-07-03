Mediapart: Макрон пытается нащупать равновесие между Трампом и Путиным После избрания на пост президента США Трамп уже успел превратиться в «катастрофу» на международном уровне, пишет Mediapart. Но это позволяет молодому французскому лидеру Эммануэлю Макрону не идти на поводу у Вашингтона, а искать свой баланс в отношениях Парижа с Москвой, полагает автор. По его мнению, этот аспект имеет для Франции огромное значение, учитывая, что политика его предшественников Саркози и Олланда уже принесла стране катастрофические последствия в гуманитарном плане. 3 июля 2017 Mediapart

Mediapart: Российский ядерный ответ будет сокрушительнее превентивного удара США В американских СМИ появляется все больше статей о вероятной подготовке США к ядерной войне против России, пишет в своем блоге в интернет-издании Mediapart журналист Жан-Поль Бакиаст. Между тем, если такая катастрофа все же начнется, Россия пострадает в ней меньше, чем Штаты. Хотя бы это воинственные американские генералы должны понимать, убежден автор статьи. 14 апреля 2015 Mediapart

Mediapart: Не приехать на День Победы в Москву Олланду глупо и оскорбительно Франсуа Олланд, Ангела Меркель и Дэвид Кэмерон отказались принять участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы в Москве. И если немецкому лидеру еще можно найти оправдание, то французскому президенту этот шаг его сограждане не простят, пишет Mediapart. 16 марта 2015 Mediapart