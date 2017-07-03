Mediapart
Mediapart: Макрон пытается нащупать равновесие между Трампом и Путиным
После избрания на пост президента США Трамп уже успел превратиться в «катастрофу» на международном уровне, пишет Mediapart. Но это позволяет молодому французскому лидеру Эммануэлю Макрону не идти на поводу у Вашингтона, а искать свой баланс в отношениях Парижа с Москвой, полагает автор. По его мнению, этот аспект имеет для Франции огромное значение, учитывая, что политика его предшественников Саркози и Олланда уже принесла стране катастрофические последствия в гуманитарном плане.
Mediapart: Российский ядерный ответ будет сокрушительнее превентивного удара США
В американских СМИ появляется все больше статей о вероятной подготовке США к ядерной войне против России, пишет в своем блоге в интернет-издании Mediapart журналист Жан-Поль Бакиаст. Между тем, если такая катастрофа все же начнется, Россия пострадает в ней меньше, чем Штаты. Хотя бы это воинственные американские генералы должны понимать, убежден автор статьи.
Mediapart: Не приехать на День Победы в Москву Олланду глупо и оскорбительно
Франсуа Олланд, Ангела Меркель и Дэвид Кэмерон отказались принять участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы в Москве. И если немецкому лидеру еще можно найти оправдание, то французскому президенту этот шаг его сограждане не простят, пишет Mediapart.
Mediapart: Французский рабочий попросил Путина избавить мир от США
Устав от постоянной агрессии со стороны США и «колониальных» посягательств со стороны Великобритании, простой рабочий из французской провинции Жан-Мари Гранжан решил обратиться к Владимиру Путину с просьбой разобраться с «этими гадами». Кроме того, в своем открытом письме Гранжан просит российского президента свести счеты с Ангелой Меркель, которая, по его словам, «сидит в печенках у всей Европы».